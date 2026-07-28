Cientos de venezolanos exigen elecciones y el regreso de María Corina Machado a su país

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Caracas, 28 jul (EFE).- Cientos de venezolanos marcharon este martes en un sector de Caracas para exigir elecciones «ya» y el regreso de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado a su país, en lo que representa la primera movilización de este tipo convocada por el partido de la dirigente en la capital venezolana en lo que va de año.

Los simpatizantes opositores se trasladaron desde varias localidades del municipio Libertador de Caracas y del estado aledaño Miranda para asistir a la actividad convocada por el partido Vente Venezuela (VV), a propósito de los dos años de las últimas presidenciales en el país y de la reclamada victoria de Edmundo Gonzalez Urrutia.

«María Corina, vente, tu pueblo está presente», coreaban varios de ellos antes de empezar la marcha.

También gritaban al unísono: «Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos».

El reclamo electoral coincide con el llamado de distintas ONG y sectores gremiales sobre el vencimiento del período constitucional del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, luego de que en enero fuera capturado Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas.

La «marea azul», como llamaron a la marcha de los opositores, muchos de ellos con vestimenta del color de Vente Venezuela, se acercó a una tarima instalada a varios metros del lugar de concentración, con una pantalla y varias personas identificadas con el partido que esperaban sobre ella.

«Seguiremos luchando por la libertad de Venezuela», decían desde la tarima, donde también cantaron el himno nacional e hicieron un minuto de silencio para honrar a las más de 5.500 víctimas fallecidas en los terremotos del pasado 24 de junio.

El partido además asegura estar realizando asambleas de calle en los 335 municipios del país como una forma de organización de cara al reclamo electoral.

El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de Edmundo González Urrutia, abanderado de Machado.

Sin embargo, la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que apoyaba a González Urrutia, denunció fraude y publicó, en una página web, lo que aseguró eran las actas de votación, que dijo haber conseguido por los testigos y miembros de mesa.

Según la PUD, las actas demuestran el triunfo del opositor con un 67 % de los sufragios frente al 30 % de Maduro, quien ahora permanece detenido en una prisión de Nueva York.

Las denuncias de fraude electoral provocaron una ola de detenciones, lo que llevó a cientos de dirigentes a pasar a la clandestinidad o al exilio, como González Urrutia, quien se encuentra en España.

Machado, por su parte, estuvo meses en la clandestinidad hasta diciembre, cuando salió rumbo a Noruega para recibir el Nobel de la Paz.

Desde entonces, la dirigente ha hecho una gira buscando apoyos en distintos países.

Tras los terremotos de junio, la líder opositora anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno de Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

En un comunicado publicado el domingo, Machado reiteró que regresará y que es una promesa que se cumple «paso a paso». EFE

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