Cientos de venezolanos exigen elecciones y el regreso de María Corina Machado a su país

Compartir

3 minutos

(Actualiza con testimonios)

Caracas, 28 jul (EFE).- Cientos de venezolanos marcharon este martes en un sector de Caracas para exigir elecciones «ya» y el regreso de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, en lo que representa la primera movilización de este tipo convocada por el partido de la dirigente – Vente Venezuela (VV)- en la capital venezolana en lo que va de año.

Los simpatizantes opositores se trasladaron desde varias localidades del municipio Libertador de Caracas y del estado aledaño de Miranda para asistir a la protesta, convocada por VV, con motivo del segundo aniversario de las últimas presidenciales en el país, las cuales, según la oposición, ganó su candidato, Edmundo González Urrutia.

«María Corina, vente, tu pueblo está presente» y «Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos» eran dos de las consignas que coreaban los manifestantes.

La solicitud de elecciones coincide con el llamamiento de distintas ONG y sectores gremiales sobre el vencimiento del período constitucional del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de que en enero fuera capturado el presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

Alexis José Castellano, un trabajador de la construcción de 54 años, dijo a EFE que si bien el país está de luto por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 5.500 muertos, no lo está «en lo político», por lo que exigió elecciones y expresó su confianza en que con el retorno de Machado habrá un cambio.

«María, tienes que venir, el pueblo te está esperando, el pueblo quiere que tú estés», afirmó.

Yamery Díaz también quiere una «Venezuela libre» y sin «autoridades impuestas».

«La estamos esperando, la ansiamos, es nuestra líder de la paz y, como líder de la paz, yo sé que va a buscar la reconstrucción del país completo, la unificación», dijo a EFE.

Una lucha «por la libertad»

La «marea azul», como llamaron a la marcha de los opositores, muchos de ellos con vestimenta del color de Vente Venezuela, gritaba desde la tarima: «Seguiremos luchando por la libertad de Venezuela».

También cantaron el himno nacional y guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los seísmos.

El partido, además, asegura estar realizando asambleas de calle en los 335 municipios del país como una forma de organización de cara al reclamo electoral.

El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro, hoy detenido en EE.UU.

La coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que apoyaba a González Urrutia, denunció fraude y publicó en una página web las actas que asegura haber recogido para probar el triunfo opositor.

Las denuncias de fraude provocaron una ola de detenciones, lo que llevó a cientos de dirigentes a la clandestinidad o al exilio, como González Urrutia, quien se encuentra en España.

Machado, por su parte, estuvo meses en la clandestinidad hasta diciembre, cuando salió rumbo a Noruega para recibir el Nobel de la Paz, y desde entonces ha visitado varios países.

Tras los terremotos, la opositora dijo que regresaría al país pero, posteriormente, denunció que el Gobierno de Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

En un comunicado publicado el domingo, Machado reiteró que regresará. EFE

csm-bam/fpa

(foto) (vídeo)