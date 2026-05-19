Cientos se suman en Japón a una nueva protesta contra la guerra frente al Parlamento

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Tokio, 19 may (EFE).- Cientos de personas se sumaron este martes en Tokio a una nueva protesta contra la guerra y el militarismo frente al Parlamento japonés, en un movimiento que lleva tiempo creciendo frente a los planes del Gobierno de aumentar el gasto en defensa y reformar la Constitución pacifista del país.

Ante un amplio dispositivo de seguridad, los manifestantes fueron llenando a lo largo de la tarde las largas aceras que flanquean los jardines frente al monumental edificio de la Dieta (Parlamento), en pleno centro de la capital japonesa.

Algunos llevaban carteles contra la guerra en Irán o contra las bases estadounidenses en Japón, mientras que otros directamente pedían la dimisión de la primera ministra, Sanae Takaichi.

«Está aumentando el peligro de que cambie el artículo 9 de la Constitución de forma explícita», dijo a EFE Hidemitsu Sato, un trabajador de seguros de 70 años, sobre la cláusula pacifista de la Carta Magna japonesa, que renuncia explícitamente a la guerra y a mantener un Ejército.

La mandataria conservadora se ha mostrado partidaria de reformar la Constitución para recoger explícitamente el papel de las Fuerzas de Autodefensa en la protección del archipiélago, unos planes que parecen más cerca tras su abrumadora victoria en las elecciones generales anticipadas de febrero, donde la coalición que lidera logró una supermayoría de más de dos tercios en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

Una reforma constitucional, sin embargo, requiere también el apoyo mayoritario de la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está en minoría, y la mandataria no ha presentado de momento planes concretos para llevarla a cabo.

Las asociaciones japonesas contra la guerra llevan tiempo convocando manifestaciones frente al Parlamento el día 19 de cada mes para protestar contra los planes de reforma constitucional, y desde hace unos meses las convocatorias atraen a cada vez más personas.

Unos 36.000 ciudadanos se unieron a la manifestación de abril, que tuvo lugar un domingo, apenas once días después de una protesta similar que atrajo a unas 30.000 personas, según los organizadores.

Aunque la convocatoria de este martes no parecía ser tan masiva como las anteriores, una de las manifestantes, Hiroko Nakamura, de 67 años, se mostró confiada en que cada vez hay más personas sumándose al movimiento.

«Los medios de comunicación no informan de nada, pero se está volviendo viral en YouTube y TikTok», aseguró la mujer.

Muchos de los asistentes a la manifestación eran personas de edad avanzada, aunque también había jóvenes con pancartas en apoyo a diversas causas pacifistas.

Nakamura, la manifestante de 67 años, se mostró confiada de que las críticas de los manifestantes surtirán efecto si las protestas logran reunir a grandes multitudes.

«Vine con la idea de que si nos juntamos suficiente gente, nuestras voces llegarán al Gobierno», explicó. EFE

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