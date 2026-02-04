Cierra en la República Checa la última mina de carbón, tras casi 250 años

Viena, 4 feb (EFE).- En la República Checa fue clausurada este miércoles la última mina de carbón, situada en la región de Silesia (este), tras casi 250 años de industria minera en el país centroeuropeo, informó Radio Praga en su página web.

El último día de extracción regular fue el pasado sábado, cuando los mineros de la empresa estatal OKD subieron varias toneladas de carbón a la superficie desde unos 1.300 metros de profundidad.

Con el cierre de hoy, ya no queda ninguna mina de carbón operativa en la República Checa, donde los expertos estiman que existen unas reservas de unos 2.200 millones de toneladas de carbón.

Esas reservas son superiores a los 1.700 millones de toneladas de carbón extraídas en todo el país desde 1770, cuando comenzaron a operar las minas en la cuenca minera de Ostrava–Karviná, en el extremo este del país centroeuropeo.

Este miércoles se celebró un acto oficial con la entrega simbólica de unos pocos kilos de carbón, en presencia de numerosos dignatarios de la República Checa.

Unos 700 mineros seguirán bajando durante varios meses más a la mina para desmantelar los equipos de la instalación y luego sellar la mina de forma definitiva.

OKD había iniciado la extracción de carbón de esta mina en 1968 y pese a disponer el lugar aún de unas 400 millones de toneladas de carbón, la empresa decidió el cierre, ya que la explotación ya no es rentable ante numerosos retos geológicos.

En los 57 años de funcionamiento de esta última mina, se extrajeron unas 124 millones de toneladas de carbón, de media unas 2,2 millones por año. EFE

