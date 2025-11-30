Cierra temporada de huracanes sin ninguno que tocara EEUU y con uno histórico en Jamaica

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 30 nov (EFE).- La temporada de huracanes del Atlántico cierra este domingo sin que ninguno tocara suelo estadounidense por primera vez en una década, pero con tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor récord de la historia, incluyendo Melissa, que fue «la tormenta del siglo» para Jamaica.

En el periodo, del 1 de junio al 30 de noviembre, hubo 13 ciclones con nombre en el Atlántico, incluyendo cinco huracanes, de los que cuatro fueron mayores, con vientos de 178 kilómetros por hora (111 millas por hora) o más, según el reporte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Aunque el total de ciclones quedó por debajo del promedio histórico, de 14, los huracanes mayores superaron la media anual de tres, indicó la NOAA, que predijo de 13 a 19 tormentas con nombre y de seis a 10 huracanes al comienzo de la temporada.

De hecho, este es el segundo año en la historia con más huracanes de categoría 5, Erin, Humberto y Melissa, solo por debajo de los cuatro de 2005 y «ninguna otra temporada había tenido más de dos huracanes» de tal nivel, destacó un reporte de la Universidad del Estado de Colorado (CSU, en inglés), referente en meteorología.

La temporada de 2025, en la que solo la tormenta Chantal tocó tierra en EE.UU. en julio, cuando dejó dos muertos en Carolina del Norte, contrastó con las 18 tormentas y 11 huracanes de 2024, incluyendo cinco que impactaron territorio estadounidense, con Helene como el mayor, pues dejó más de 200 muertes en el sur.

El distintivo de la temporada fue haber comenzado con «un golpe» y luego un «un pico con actividad suprimida», además de tormentas que evitaron tocar Estados Unidos al desplazarse hacia el este, explicó a EFE el profesor Hugh E. Willoughby, experto en huracanes de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

El investigador indica que el calentamiento del Ártico podría causar un cambio en la dirección de los vientos, lo que explica que los ciclones se hayan desviado hacia el oriente sin tocar Estados Unidos.

«Es una temporada más activa de lo normal, pero no por mucho. Se fueron al este de Estados Unidos y eso explica por qué EE.UU. se libró relativamente fácil, pero obviamente si vives en Jamaica, no parece una temporada inactiva», expresó en una entrevista telefónica.

Mayor intensidad y Melissa

El administrador de la NOAA, Neil Jacobs, destacó que «por primera vez en una década ningún huracán impactó Estados Unidos esta temporada y eso era un descanso necesario».

«Aún así, una tormenta tropical (Chantal) causó daño y víctimas en las Carolinas, huracanes distantes crearon aguas oceánicas rudas que causaron daños en propiedades a lo largo de la costa este, y países vecinos experimentaron golpes directos por los huracanes», señaló Jacobs en el informe de NOAA.

El mayor huracán de la temporada fue Melissa, que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) catalogó como la «tormenta del siglo» para Jamaica, donde tocó tierra el 28 de octubre como categoría 5 y se convirtió en el tercer ciclón más intenso del Atlántico de la historia.

El ciclón dejó más de 100 muertos, incluyendo 54 en Jamaica y 45 en Haití, además de otros en Panamá y República Dominicana, y daños conjuntos por más de 48.000 millones de dólares, según el Centro Global del Clima de AccuWeather.

El huracán sorprendió por su rápida intensificación y por permanecer varios días con muy poco desplazamiento en el Caribe gracias a las aguas más cálidas de lo normal, detalló el profesor Willoughby, quien considera que el cambio climático ha hecho más destructivos a los ciclones.

«Puedes encontrar que, digamos, de los 20 huracanes más dañinos, 10 de ellos han ocurrido desde el año 2000 y los otros 10 ocurrieron en el siglo 20, entre 1900 y 1999», sintetizó.

Los 13 ciclones del Atlántico fueron los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda y Melissa, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, y Lorenzo. EFE

