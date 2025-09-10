The Swiss voice in the world since 1935

Cierran centros comerciales y escuelas en Bélgorod por ataque masivo de drones

Moscú, 10 sep (EFE).- Las autoridades de la región rusa de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, decidieron hoy cerrar los centros comerciales, las terrazas de los restaurantes e implantar temporalmente la educación a distancia en las escuelas debido a un ataque masivo de drones ucranianos.

«Los grandes centros comerciales no trabajarán hoy en Bélgorod y el distrito de Bélgorod. Lo mismo se aplica a las terrazas de las cafeterías y los restaurantes», escribió en Telegram el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Gladkov agregó que todos los centros educativos impartirán clases a distancia hasta finales de la semana debido a la situación en la zona.

En las últimas 24 horas más de 115 drones atacaron el territorio de Bélgorod, según las autoridades.

Los ataques continuaron esta mañana, cuando en uno de ellos fue dañado el edificio del Gobierno regional.

Hasta ahora, se ha informado de al menos tres civiles heridos por los ataques de aparatos aéreos no tripulados.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Desde el inicio de la contienda en febrero de 2022, los ataques ucranianos dejaron en esta tierra más de 300 víctimas mortales, según medios locales.EFE

