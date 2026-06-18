Cierran colegios electorales en elección legislativa decisiva para Starmer

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Los colegios electorales cerraron el jueves en una histórica elección parcial en el Reino Unido que podría determinar el futuro del primer ministro Keir Starmer, mientras su rival laborista, Andy Burnham, intenta hacerse con el liderazgo del partido.

Burnham, alcalde del Gran Mánchester y veterano del partido laborista en el gobierno de centroizquierda, busca ganar la contienda por la circunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

Para formar parte de la Cámara de los Comunes, el alcalde de 56 años, exministro de Salud, se presentó a esta elección legislativa parcial en Makerfield, circunscripción cercana a Mánchester.

Burnham es considerado la figura política más popular del país, tras ser alcalde del Gran Mánchester desde 2017. Es visto como un posible sucesor de Starmer, que condujo al Partido Laborista al poder con una aplastante victoria en las elecciones de julio de 2024, pero cuya popularidad ha caído debido a errores políticos y diversas polémicas.

El recuento debía comenzar poco después del cierre de los colegios electorales a las 21H00 GMT, unas 15 horas después de su apertura.

Los resultados de estos comicios se conocerán en las primeras horas del viernes.

«La política no está funcionando para lugares como el nuestro», dijo Burnham, oriundo de la región, en una de sus últimas publicaciones de campaña en redes sociales. «Voy a cambiar eso».

– Lucha con Reform UK –

La batalla se perfila difícil para Burnham frente al candidato del partido antiinmigración Reform UK, el plomero Rob Kenyon.

Los votantes de esta circunscripción, que en otro tiempo fue un bastión seguro del Partido Laborista, respaldaron masivamente a Reform UK en las elecciones locales de mayo.

Pese a ese triunfo de Reform UK, recientes encuestas colocan a Burnham en cabeza en las intenciones de voto de la circunscripción, por delante de Kenyon.

Kamran Shirpor, un taxista de 49 años, declaró a AFP en Makerfield que Burnham es «una persona muy popular por aquí».

«Intenta ayudar a la gente. Me cae bien y creo que sería un buen primer ministro», añadió.

Frank Hesketh, un jubilado de 72 años, declaró a AFP a la salida de un colegio electoral que Burnham estaba aprovechándose de la población local al utilizar esta elección como trampolín para su ambición de convertirse en primer ministro.

«Es un peldaño más en su carrera. No volveremos a verlo por aquí», afirmó.

Para desafiar al líder laborista británico, un candidato necesita el apoyo de al menos el 20% de los diputados del partido en el Parlamento.

Los laboristas, con mayoría absoluta en el Parlamento, tienen 403 diputados, por lo que un aspirante a derrocar a Starmer, necesita el apoyo de 81.

Desde su llegada al poder, la popularidad de Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se unió el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El ejecutivo laborista, que en 2024 puso fin a catorce años de gobiernos conservadores, sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo y varios ministros dimitieron.

La circunscripción de Makerfied, de unos 76.000 electores, agrupa un conjunto de pequeñas localidades desarrolladas históricamente en torno a la industria minera.

– Oferta de Starmer –

El anterior diputado laborista de Makerfield, que dimitió para permitir la candidatura de Burnham, había sido elegido con el 52,5% de los votos en 2024.

Starmer intentó el miércoles frenar un desafío a su liderazgo y sugirió que podría invitar a Burnham a unirse a su equipo ministerial si se convierte en diputado.

«Andy es un gran activo. Y sí, quiero que tenga un papel importante en el gobierno», declaró Starmer sobre el alcalde del Gran Mánchester.

Starmer insistió en que pretende seguir siendo primer ministro a pesar de sus malos resultados en las encuestas.

«Si hay un desafío, tengo intención de luchar», afirmó.

Además de Burnham, otro aspirante al puesto de Starmer como líder del laborismo es el exministro de Salud Wes Streeting, que dimitió en mayo.

Streeting, del ala más conservadora del laborismo, dimitió una semana después de que el partido perdiera cerca de 1.500 concejales en las elecciones municipales, en las que se registró un fuerte avance de Reform UK.

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