Cierran colegios electorales para legislativas noruegas con centroizquierda de favorito

2 minutos

Copenhague, 8 sep (EFE).- Los colegios electorales para las legislativas noruegas cerraron este lunes a las 21.00 hora local (19.00 GMT), en unos comicios en los que el bloque de centroizquierda que lidera el primer ministro, Jonas Gahr Støre, encabezaba los sondeos.

Algo más de cuatro millones de noruegos pudieron votar entre las 9 y las 21 horas (7 y 19.00 GMT), en una jornada que transcurrió con normalidad.

Un tercio de los municipios abrió también la víspera de forma extraordinaria los colegios electorales durante algunas horas.

El 47 % de los electores registrados, algo más de 1,9 millones, ya ha votado por anticipado, 200.000 más que en 2021.

Esa cifra equivaldría al 61 % de los votantes si se mantiene la participación de hace cuatro años, que ascendió al 77,2 %.

Los últimos estudios de opinión difundidos el pasado fin de semana daban como ganador al bloque gubernamental con una ventaja de diez escaños, con los laboristas como primera fuerza, seguidos por el Partido del Progreso (Frp, derecha xenófoba) y los conservadores.

Los sondeos hasta hace apenas una semana apuntaban a un resultado mucho más igualado, con el Partido del Progreso apretando a los laboristas.

Varios partidos en ambos bloques aparecen en peligro de no superar la barrera mínima del 4 % para entrar en el Storting (Parlamento), lo que podría cambiar el equilibro de fuerzas.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como los precios elevados, especialmente de los alimentos, la política fiscal, el precio de la vivienda o la posible eliminación del impuesto al patrimonio. EFE

(foto)