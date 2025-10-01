Cierran el Oktoberfest de Múnich por una alerta de explosivos e incidentes en la ciudad

(Actualiza con información del portavoz policial y sobre supuesta causa del suceso)

Berlín, 1 oct (EFE).- El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por «una alerta de explosivos verificada», según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter, tras unos importantes incidentes en los que se escucharon explosiones en otras partes de la ciudad.

Según informó Thomas Schelshorn, portavoz de la Policía de Múnich, las fuerzas del orden lanzaron a las 02.45 GMT junto con los Bomberos un gran dispositivo para intervenir en un incendio que afectaba una casa y a varios coches en un distrito del norte de la ciudad.

«Hemos encontrado una persona muerta relacionada» con el incidente, según Schelshorn, que confirmó que la alerta que afectó al Oktoberfest estaba relacionada con el suceso.

Por su parte, Reiter declaró que no se podía «correr el riesgo de abrir el Oktoberfest», según recogió la edición digital del diario ‘Münchner Merkur’, por lo que el recinto en torno a la Theresienwiese (Prado de Teresa), que acoge esta gran fiesta cada año, permanecerá cerrado en cualquier caso hasta al menos las 17.00 horas (15.00 GMT).

Según el alcalde de Múnich, hay una carta que hay que tomarse en serio en vista del Oktorbefest, visitado cada día por decenas miles de alemanes y turistas, y que ha aparecido en relación con el incidente registrado en el norte de la ciudad.

El presunto autor de la carta sería el responsable de los hechos que se han producido en el norte de Múnich, una persona que, según el diario ‘Bild’, es un hombre que habría disparado a su padre y herido a su madre por una supuesta pelea relacionada con una herencia.

Anteriormente, las fuerzas de seguridad también apuntaron que la vivienda fue incendiada de manera intencionada en el marco de una disputa familiar.

«Actualmente estamos investigando en todas las direcciones. Se están examinando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, entre ellos la Theresienwiese. Por este motivo se retrasa la apertura del recinto ferial», informó la Policía en su cuenta de X en la más reciente actualización del operativo en el norte de Múnich.

En mensajes previos, la Policía había informado de un operativo por un incendio en una vivienda y de explosiones, así como del hallazgo de una persona herida, que murió posteriormente.

Además, en la vivienda se encontraron trampas explosivas, por lo que se ha tenido que recurrir a las fuerzas especiales para su desactivación.

En tanto, una segunda persona consta como desaparecida, aunque según la Policía no supone ningún peligro para la población. EFE

