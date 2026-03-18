Cierran instalaciones de gas en Emiratos por caída de restos de misiles iraníes

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Redacción internacional, 19 mar (EFE).- Restos de misiles impactaron este jueves en instalaciones de gas y en un yacimiento en Emiratos Árabes Unidos, que han sido clausurados, en el marco de los ataques iraníes contra la infraestructura energética de los países del golfo Pérsico.

La Oficina de Prensa de Abu Dabi informó en sus redes sociales que las autoridades están respondiendo a «incidentes» ocurridos en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab.

Estos incidentes, que no han causado heridos, fueron provocados por la caída de restos de misiles lanzados desde Irán que fueron interceptados por las defensas aéreas.

Uno de los ataques iraníes del miércoles más graves fue el que afectó a la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y graves daños.

Estos ataques se producen después de que Israel atacara las instalaciones gasíferas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera no iba a quedar impune. EFE

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