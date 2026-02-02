Cierran las urnas en Costa Rica y tribunal electoral comienza la recepción de resultados

San José, 1 feb (EFE).- Las mesas de votación en Costa Rica para la elección de presidente y diputados para el periodo 2026-2030 cerraron este domingo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comenzó la recepción de los resultados, los cuales publicará a partir de las 20:45 hora local (2:45 GMT del lunes).

Tras una jornada de 12 horas que transcurrió en normalidad y sin incidentes relevantes, las urnas cerraron a las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes). Y a partir de entonces los miembros de cada mesa comenzaron el conteo de votos y el envío de resultados al TSE.

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril. EFE

