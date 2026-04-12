Cierran los centros de votación en Perú e inicia un escrutinio que se prevé largo y lento

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Lima, 12 abr (EFE).- Más de 10.000 centros de votación de las elecciones generales de Perú cerraron este domingo tras una larga jornada de diez horas pese a los reclamos de algunos candidatos de ampliar el horario para los electores hasta el lunes, debido a los grandes retrasos en Lima para instalar mesas en varios locales por falta de material electoral.

La jornada electoral culminó a las 18:00 hora local (23:00 GMT), una hora más tarde de lo inicialmente programado, después de que las autoridades electorales extendieran el horario debido a los problemas suscitados, que generaron muchas quejas en la capital peruana dado que algunos locales abrieron con un retraso de cinco horas.

De acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, se lograron instalar finalmente el 99,8 % de las mesas electorales, mientras que 15 centros de votación en Lima, con 211 mesas en su interior que no pudieron instalarse, lo que dejó sin la posibilidad de votar a 63.300 electores.

A partir de ahora inicia un escrutinio que se anticipa lento y largo, por la complejidad de la cédula de votación que contempla a 35 candidatos presidenciales y cinco elecciones simultáneas.

Además de la elección a presidente, los peruanos también votaban este domingo la composición de un nuevo Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, además de cinco representantes para el Parlamento Andino.

La ONPE preveía tener el 60 % de votos escrutados de cara a la medianoche, pero eso ya no se cumplirá al haberse ampliado una hora más la jornada de votación.

Es probable que la definición de los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta prevista el próximo 7 de junio se conozca después de varios días, pues las encuestas previas anticipaban una disputa voto a voto.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Ningún candidato presidencial tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados. EFE

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