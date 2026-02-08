Cierran los colegios electorales en Tailandia en doble jornada de comicios y referéndum

Bangkok, 8 feb (EFE).- Los colegios electorales de Tailandia cerraron este domingo tras una intensa jornada de elecciones generales en la que también se votó un referéndum sobre si el país debe tener una nueva Constitución, con la actual marcada por la antigua junta militar (2014-2019).

En una cita en la que no se han informado de graves incidentes, casi 53 millones de tailandeses estaban llamados a las urnas para elegir a los miembros 500 miembros de la Casa de Representantes, destinados a escoger desde abril al próximo primer ministro.

Los colegios electorales cerraron a las 17.00 hora local en Tailandia en una doble jornada de comicios y referéndum, y se espera que en pocas horas se conozcan los resultados provisionales.

Según las encuestas previas a los comicios, la plataforma reformista Partido del Pueblo (PP) se posiciona como el favorito a ganar las elecciones, seguido por el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés), en un país con gran influencia de la monarquía y el Ejército y larga tradición de golpes de Estado.

Los sondeos indicaban que ninguna de las formaciones alcanzaría los 251 legisladores que dan la mayoría absoluta y, por lo tanto, se verían abocados a buscar socios para gobernar.

Las elecciones fueron convocadas de manera anticipada por el primer ministro interino, Anutin Charnvirakul, líder del BJT, tras un periodo de inestabilidad en el que el país ha tenido tres dirigentes desde los comicios de mayo de 2023.

En dicha elecciones se impuso de manera inesperada la plataforma reformista, entonces bajo la marca de Avanzar, pero no pudo formar gobierno por el veto del anterior Senado, nombrado a dedo por el exgobierno militar. El proceso ha cambiado desde entonces y la Cámara Alta ya no tiene potestad para participar en la elección del futuro mandatario.

En paralelo, los ciudadanos también participaron en un plebiscito donde se les consultaba sobre la necesidad de cambiar la actual carta magna.

Las largas colas y la constante afluencia de votantes registrada en los casi 100.000 centros de votación apunta a una alta participación, cuando en los comicios de 2023 se superó el 75 %. EFE

