Cierran los colegios electorales en Uganda una hora más tarde para compensar los retrasos

Nairobi, 15 ene (EFE).- Los colegios electorales cerraron oficialmente este jueves en Uganda una hora más tarde de lo previsto, a fin de compensar los retrasos sufridos durante las elecciones generales debido a fallos técnicos.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales, que oficialmente abrieron a las 07:00 hora local (04:00 GMT) y debían cerrar a las 16:00, hora local (13:00 GMT).

Sin embargo, la Comisión Electoral (EC, en inglés) amplió la hora de cierre hasta las 17:00 hora local (14:00 GMT).

«Esta extensión se ha concedido tras los fallos» experimentados en «muchos colegios electorales» cuando los equipos de verificación biométrica «funcionaron de forma defectuosa o no funcionaron» durante la jornada, declaró a los periodistas en la capital, Kampala, el presidente de la EC, el juez Simon Byabakama,

Aquellos votantes que estuvieran ya en la cola en los colegios y no hubieran votado antes de la hora de cierre, podrán ejercer su derecho democrático, según la Comisión.

Los ugandeses votaron para elegir presidente en unas elecciones en las que Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, opta a un séptimo mandato y que se desarrollaron bajo un fuerte despliegue policial y el bloqueo temporal del acceso a internet, tras meses de represión contra la oposición.

Ocho candidatos optan a la Presidencia para un mandato de cinco años, incluido Museveni, de 81 años, cuyo principal rival es el opositor y cantante de 43 años, Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, su nombre artístico.

Durante la jornada, los votantes también debían elegir a los miembros del Parlamento.

Bobi Wine denunció un fraude electoral «masivo» y la detención de dirigentes de su partido en los comicios generales, sacudidos por los citados problemas técnicos, que afectaron incluso a Museveni cuando votó esta mañana en la Escuela de Secundaria de Karo en el distrito de Kiruhura (suroeste)

Ante estos problemas, Byabakama informó de que se usaron mecanismos de identificación manual.

Wine busca desbancar a Museveni, a quien ya se enfrentó en las urnas en 2021.

El mandatario es el cuarto presidente africano con más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le ha permitido presentarse a las elecciones.

La campaña electoral ha estado marcada por los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición, con la detención de al menos 550 personas, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. EFE

