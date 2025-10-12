Cierran los colegios electorales tras las elecciones presidenciales en Camerún

3 minutos

(Actualiza con información sobre enfrentamientos en el norte del país)

Yaundé, 12 oct (EFE).- Los colegios electorales cerraron en Camerún este domingo, después de unas elecciones presidenciales en las que el presidente, Paul Biya, busca un octavo mandato y que se desarrollaron generalmente en calma, pese a algunos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y seguidores de un candidato opositor en el norte del país.

Cerca de ocho millones de cameruneses estaban llamados a las urnas en más de 30.000 colegios electorales repartidos en el territorio del país, que abrieron sus puertas entre las 08:00 y las 18:00 hora local (07:00 y 17:00 GMT) y a los que se sumaron más de cuarenta centros instalados en misiones diplomáticas para la diáspora.

Biya, que, a la edad de 92 años, es el presidente más anciano del mundo, además del segundo jefe de Estado que más tiempo lleva en el poder, votó en la capital del país, Yaundé.

«El pueblo ha adquirido cierta madurez, no se han tenido que lamentar heridos o peleas, lo que ya es algo», declaró a la prensa el mandatario tras ejercer su derecho democrático.

Además de Biya, que puede seguir concurriendo tras una polémica reforma constitucional impulsada en 2008 por su partido, la Reagrupación Democrática del Pueblo Camerunés (RDPC), para eliminar el límite de mandatos presidenciales, los cameruneses encontraron en las papeletas a otros once candidatos presidenciales.

Entre ellos, figuraban solo una mujer y, como principales aspirantes, dos exministros y exaliados de Biya que dimitieron de sus cargos para poder competir por la Jefatura del Estado, ante la incertidumbre abierta por la avanzada edad del presidente y la falta de un sucesor claro.

Pese a la calma general registrada en la votación, un episodio de tensión estalló poco antes del cierre de los colegios la ciudad de Garoua (norte), cuando partidarios del exministro de Empleo y de Formación Profesional Issa Tchiroma Bakary, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, arrojándoles piedras y prendiendo fuegos, después de que el vehículo del aspirante se viera bloqueado por los agentes, según mostraron imágenes difundidas en redes sociales.

La votación se ha visto marcada por la ausencia del principal rival de Biya, el líder opositor Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada por la comisión electoral camerunesa (ELECAM).

Según la ley del país, el presidente es elegido con una mayoría simple y en una única vuelta y los candidatos disponen de un plazo de 72 horas después de la proclamación de los resultados provisionales para presentar recursos ante el Consejo Constitucional, que cuenta entonces con quince días para proclamar los resultados definitivos. EFE

lbg/nvm

(foto) (video)