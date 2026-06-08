Cierran temporalmente el aeropuerto colombiano de Popayán por la ceniza del volcán Puracé

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Bogotá, 8 jun (EFE).- La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) ha ordenado este lunes el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), como medida preventiva por una emisión de ceniza del volcán Puracé que ha dejado partículas en el aire.

La Aerocivil ha asegurado en un comunicado que esta medida busca prevenir y priorizar «la seguridad operacional toda vez que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves» que operan en el suroeste del país.

«Esta restricción preventiva impacta de manera parcial el flujo de las operaciones aéreas desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia (Caquetá), así como los tránsitos que conectan con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca», ha informado la Aerocivil.

Según la entidad, en informes del Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington (EE. UU.) y del Observatorio Vulcanológico de Colombia, se ha identificado un área de afectación en Popayán y zonas aledañas por la presencia de la ceniza derivada de las recientes emisiones del volcán Puracé.

Este fenómeno natural se registra de manera intermitente, lo que altera «las emisiones elevadas con periodos de cese temporal».

El equipo de la Aerocivil y los especialistas meteorológicos vigilan la evolución de la situación en Popayán con el fin de restablecer los servicios y levantar las restricciones «tan pronto como el espacio aéreo sea completamente seguro».

La Aerocivil ha pedido a los usuarios que mantengan la calma y recomienda contactar con las aerolíneas para conocer los retrasos, cambios de itinerario o cancelaciones de sus vuelos. EFE

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