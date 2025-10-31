Cierre del gobierno privará a millones de estadounidenses de ayuda alimentaria

Estados Unidos alcanzará en la medianoche de este viernes el hito simbólico de un mes de cierre del gobierno federal, lo que paralizará de facto un programa público de asistencia alimentaria del que dependen decenas de millones de habitantes del país.

Tras más de cuatro semanas de cierre, («shutdown») que ha dejado sin empleo a cientos de miles de empleados federales, interrumpido el tráfico aéreo y cerrados varios parques nacionales, los efectos del bloqueo comenzarán a extenderse el sábado a sectores más amplios.

«La mayoría de la gente no se dio cuenta de nada hasta esta semana», declaró el congresista republicano Tom Emmer en Fox News el jueves.

«Gracias a (el presidente) Donald Trump, que encontró la manera de pagar a nuestras tropas este mes, el sufrimiento se ha retrasado», dijo, sin hacer referencia alguna, sin embargo, al más de un millón de funcionarios federales que no reciben sus salarios.

«A partir de esta semana, las cosas comienzan a volverse muy reales», admitió Emmer.

Desde el sábado, el gobierno federal suspenderá los pagos al programa de asistencia alimentaria SNAP, que apoya a más de 42 millones de estadounidenses, según cifras oficiales.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró que el programa se estaba quedando sin fondos tras un mes de cierre del gobierno.

Más de veinte estados liderados por demócratas demandaron a la administración Trump para obligarla a utilizar fondos de emergencia y continuar financiando el SNAP.

Se prevé que un juez federal se pronuncie al respecto este viernes.

– Subsidios –

El sábado también se publicarán los nuevos costos del seguro médico para los más de 24 millones de personas cubiertas por el programa federal «Obamacare».

Debido a que los subsidios públicos para este programa expirarán a finales de año, es probable que sus costos se disparen, destacó KFF, un centro de estudios especializado en salud.

Una persona que pagaba un costo promedio de 888 dólares en 2025 tendría que pagar 1.906 el año próximo, según KFF.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuatro millones de estadounidenses podrían perder toda su cobertura.

El tema de estos subsidios es el núcleo del enfrentamiento en el Congreso entre republicanos y demócratas, que no logran ponerse de acuerdo para la aprobación de un nuevo presupuesto.

El partido de Trump propone extender el presupuesto actual, manteniendo los mismos niveles de gasto, mientras que la oposición demócrata exige una extensión de los subsidios para el Obamacare.

En el Senado, aunque los republicanos tienen la mayoría, se necesitan varios votos demócratas para aprobar un presupuesto.

Pero desde el 1 de octubre, ambas partes se han mantenido inflexibles y las negociaciones son prácticamente inexistentes.

La mayoría de las encuestas hasta el momento indican que los estadounidenses culpan principalmente al partido del presidente por este cierre del gobierno.

Un sondeo de opinión realizado por ABC y el Washington Post y publicado el jueves indica que el 45% de los consultados culpa principalmente a Donald Trump y a los legisladores republicanos por el estancamiento, en comparación con el 33% que responsabiliza a los congresistas demócratas.

— «Ridículo» —

Sin embargo, entre los republicanos existe la esperanza de que los próximos plazos para el SNAP y el Obamacare obliguen a suficientes senadores demócratas a ceder y, por lo tanto, poner fin a la crisis.

Mientras tanto, si bien los salarios militares se pagaron en octubre a pesar del cierre del gobierno debido a una decisión de Donald Trump, no está claro si será posible hacer lo mismo en noviembre.

Los más de 1,3 millones de estadounidenses que sirven en las fuerzas armadas podrían sumarse entonces a los 1,4 millones de empleados federales cuyos salarios ya llevan un mes congelados.

Sin un cambio de postura por parte de los demócratas, la solución podría venir de la intervención de Trump, quien hasta ahora se ha mantenido al margen de los debates.

El jueves, el presidente instó a los senadores republicanos a eliminar la norma que exige un umbral de 60 votos para aprobar un proyecto de ley de presupuesto, lo que obviaría la necesidad de los votos demócratas.

«Estamos en el poder, y si hiciéramos lo que debemos hacer, se pondría fin de inmediato a este ridículo ‘cierre’ que está destruyendo el país», declaró el mandatario en su plataforma Truth Social.

Se prevé, no obstante, que esa iniciativa encuentre resistencia entre los propios líderes de la bancada republicana en el Senado, muy apegados a la norma vigente.

