Cierres mixtos en los mercados de valores del Sudeste Asiático

Bangkok, 1 sep (EFE).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este lunes con resultados mixtos, en una jornada en la que Indonesia lideró las pérdidas porcentuales en la región en medio de las protestas que se han tornado violentas en el país.

El JCI de Yakarta, al igual que el viernes pasado, terminó con números rojos, esta vez con retroceso del 1,21 % o 94,43 puntos, cerrando en 7.736,07 enteros.

También en terreno negativo, el selectivo PSEi de Manila siguió retrocediendo y perdió hoy un 0,25 % o 15,22 puntos, para cerrar en 6.140,35 enteros.

En cambio, la bolsa de Tailandia logró recuperarse al ganar un 0,64 % o 7,87 unidades, con lo que el indicador SET escaló hasta los 1.244,48 puntos.

En Singapur, el índice STI siguió avanzando y sumó un 0,15 % o 6,37 puntos, hasta los 4.276,07.

Los parqués de Ho Chi Minh y de Kuala Lumpur están cerrados por festividades relacionadas con la conmemoración del Día Nacional en Vietnam y Malasia. EFE

