Cierres mixtos en los parqués del Sudeste Asiático

Bangkok, 22 oct (EFE).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este miércoles con resultados mixtos un día después de una jornada de crecimiento conjunto, que hoy no pudieron mantener las bolsas de Yakarta, Kuala Lumpur y Manila.

El SET de Tailandia continuó creciendo, esta vez un 0,90 % (11,63 puntos) y cerró en 1.302,35.

El STI de Singapur avanzó también de forma consecutiva, esta vez un 0,29 % (12,87 puntos), con lo que el indicador de la ciudad-Estado escaló hasta los 4.393,92.

Asimismo, el índice VN de la ciudad de Ho Chi Minh siguió creciendo al sumar un 0,91 % o 15,07 unidades, hasta las 1.678,50.

En cambio, el KLCI de Malasia perdió un 0,87 % (14,14 unidades) y quedó en 1.602,69 enteros.

En Indonesia, el selectivo JCI retrocedió un 1,04 % (85,53 puntos), con lo que el índice bajó hasta los 8.152,55.

Además, el indicador filipino PSEI perdió un 1,03 % o 62,66 puntos, para cerrar en 6.030,87 enteros. EFE

