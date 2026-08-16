Cifra de damnificados por terremoto en Colombia sube a 185.000 y desaparecidos bajan a 143

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Bogotá, 16 ago (EFE).- El número de personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes aumentó hasta 185.016, mientras que el de desaparecidos se redujo a 143, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este domingo.

El nuevo informe contabilizó además 289 personas fallecidas, cinco menos que en el reporte de ayer, algo que la entidad justificó con que «se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados».

La UNGRD explicó que el «aumento considerable en las cifras (de damnificados) está asociado al reporte de la Alcaldía de Pereira», capital del departamento de Risaralda, y una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

En total, 120.238 familias aparecen como damnificadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

La cifra de viviendas averiadas aumentó hasta 127.557, mientras que las destruidas se elevaron a 26.945, y se mantienen 66 edificios colapsados, 285 centros de salud afectados, 2.838 centros educativos y 3.782 centros comunitarios dañados.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y afectó principalmente a esta región y a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

El balance también registra 510 animales rescatados y 822 afectados por el sismo. EFE

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