Cinco aldeas son evacuadas por dos incendios en el municipio luso de Pedrógão Grande

2 minutos

Lisboa, 23 ago (EFE).- Cinco aldeas han sido evacuadas por precaución con motivo de los dos incendios que arden desde este sábado en el municipio portugués de Pedrógão Grande, informó a EFE una fuente de la Guardia Nacional Republicana lusa.

Este municipio fue el punto de origen de un gran incendio que devastó el centro del país en junio de 2017 y que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.

En una rueda de prensa paralela, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) precisó que el fuego en este municipio tiene dos focos, uno en la zona de São Vicente y otro en la zona de Graça.

A las 19.00 hora local (una hora menos GMT), había en el terreno en São Vicente 400 efectivos, 100 vehículos y 16 medios aéreos.

En Graça estaban 190 bomberos, 479 vehículos y 3 medios aéreos.

Continuan también las labores de combate contra el incendio todavía activo que se originó hace 11 días en el municipio de Arganil, en el distrito de Coimbra y que se ha expandido a los distritos de Castelo Branco y Guarda (fronterizos con España), con más de 1.600 efectivos, 500 vehículos y 18 medios aéreos.

Esta jornada fueron registrados tres heridos que necesitaron ser trasladados a centros de atención médica, dos bomberos y un civil, aunque la ANEPC no dio detalles sobre su estado de salud.

Según la ANEPC, que prevé mantener el nivel de alerta 4 hasta el próximo lunes, este sábado se han registrado 57 incidencias en el territorio peninsular de Portugal, 12 de ellas en el periodo nocturno, concentradas entre las regiones Norte y Centro del país.

A las 19.00 hora local había movilizados entre todas las incidencias cerca de 2.300 bomberos, 750 vehículos y 30 medios aéreos.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió esta madrugada a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

cch/ad