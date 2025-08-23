The Swiss voice in the world since 1935

Cinco aldeas son evacuadas por dos incendios en el municipio luso de Pedrógão Grande

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 23 ago (EFE).- Cinco aldeas han sido evacuadas por precaución con motivo de los dos incendios que arden desde este sábado en el municipio portugués de Pedrógão Grande, informó a EFE una fuente de la Guardia Nacional Republicana lusa.

Este municipio fue el punto de origen de un gran incendio que devastó el centro del país en junio de 2017 y que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.

En una rueda de prensa paralela, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) precisó que el fuego en este municipio tiene dos focos, uno en la zona de São Vicente y otro en la zona de Graça.

A las 19.00 hora local (una hora menos GMT), había en el terreno en São Vicente 400 efectivos, 100 vehículos y 16 medios aéreos.

En Graça estaban 190 bomberos, 479 vehículos y 3 medios aéreos.

Continuan también las labores de combate contra el incendio todavía activo que se originó hace 11 días en el municipio de Arganil, en el distrito de Coimbra y que se ha expandido a los distritos de Castelo Branco y Guarda (fronterizos con España), con más de 1.600 efectivos, 500 vehículos y 18 medios aéreos.

Esta jornada fueron registrados tres heridos que necesitaron ser trasladados a centros de atención médica, dos bomberos y un civil, aunque la ANEPC no dio detalles sobre su estado de salud.

Según la ANEPC, que prevé mantener el nivel de alerta 4 hasta el próximo lunes, este sábado se han registrado 57 incidencias en el territorio peninsular de Portugal, 12 de ellas en el periodo nocturno, concentradas entre las regiones Norte y Centro del país.

A las 19.00 hora local había movilizados entre todas las incidencias cerca de 2.300 bomberos, 750 vehículos y 30 medios aéreos.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió esta madrugada a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

cch/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR