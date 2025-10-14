Cinco de cada diez nicaragüenses elegirían migrar a EE.UU., y tres a España, según ONG

San José, 14 oct (EFE).- Cinco de cada 10 nicaragüenses que desean migrar elegirían hacerlo hacia los Estados Unidos, y otros tres hacia España, reveló un estudio de la ONG Hagamos Democracia divulgado este martes en Costa Rica.

El estudio denominado «Informe percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua» indica que el 64,5 % de la población nicaragüense entrevistada en 40 de los 153 municipios de Nicaragua manifestaron un deseo mayoritario de migrar si tuvieran la oportunidad.

«El 64,5 % expresó que, de ser posible, dejaría el país, mientras que un 35,5 % afirmó que no migraría», explicó el presidente de Hagamos Democracia, Jesús Tefel, durante la presentación del estudio.

En comparación con la consulta de abril pasado se observa una disminución en el porcentaje de personas con intención de migrar, que alcanzaba el 69,5 %, de acuerdo con el informe.

Esta disminución de cinco puntos porcentuales respecto a la consulta anterior es congruente con la tendencia histórica que se venía observando en consultas anteriores, indicó Tefel.

Al preguntar cuáles son las razones por las cuales desean migrar, un 51,12 % dijo que lo haría por la crisis económica, mientras un 44,4 % por la desesperanza ante la falta de solución a la crisis política. Un 4,1 % expresó que migraría debido al acoso y la intimidación.

Al consultar a qué país migrarían si pudieran, los entrevistados respondieron mayoritaramiente: Estados Unidos (47,3 %), España (31 %), Costa Rica (17,1 %), Canadá (1,94 %), y otros países (2,71 %).

En conclusión, señaló Tefel, «los datos evidencian que la crisis política y de derechos humanos» que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, «derivada del régimen totalitario del actual gobierno» dirigido por los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, «es el problema estructural que define un futuro incierto para el país».

Sin embargo, en el ámbito individual, la razón inmediata y determinante para salir de Nicaragua es la falta de condiciones económicas para sobrevivir, enfatizó.

«Ambas crisis, la política y la económica, continúan siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos y refuerzan la sensación generalizada de que en Nicaragua no hay perspectivas de prosperidad ni bienestar a futuro», sostuvo.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), citados recientemente por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, al menos el 6,5 % de la población nicaragüense, estimada en 6,7 millones de habitantes, ha salido del país entre el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018 y junio de 2023.

La crisis que atraviesa Nicaragua desde entonces ha provocado el mayor éxodo de su historia, superior incluso al de la década de 1980, cuando en el país se libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, según el informe ‘Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas’, elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. EFE

