Cinco detenidos por atacar con pintura el Ministerio de Exteriores alemán por Gaza

1 minuto

Berlín, 2 oct (EFE).- Cinco personas fueron detenidas por arrojar pintura roja contra el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, en una protesta supuestamente relacionada con la situación en Gaza, informó este jueves la policía de Berlín.

«Agentes identificaron y detuvieron a cuatro personas que habían pintado la fachada del edificio y el suelo frente a la entrada», escribió en su cuenta de X la Policía de Berlín.

El mensaje policial iba acompañado de un vídeo en el que un portavoz explicó el dispositivo que dio lugar a los arrestos de esas cuatro personas, dos de las cuales arrojaron pintura al edificio y otras dos dejaron escritos con una «presunta relación con el conflicto en Oriente Medio».

Según el portavoz, la otra persona detenida resultó arrestada tras entorpecer la detención de los cuatro participantes en el ataque con pintura al edificio, que se produjo a las 11.15 GMT.

En X, un vídeo publicado en reacción al mensaje de la Policía muestra la detención de dos de las personas que arrojaron pintura roja sobre la fachada del ministerio para indicar, a su entender, la responsabilidad de Alemania en la situación humanitaria en la Franja de Gaza por la guerra de Israel contra la organización islamista Hamás. EFE

smm/vh