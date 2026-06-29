Cinco detenidos tras desmantelar una red de tráfico de personas en España y Portugal

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Lisboa, 29 jun (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal y la Guardia Civil española desmantelaron una red dedicada al tráfico de personas en una operación conjunta que registró cinco detenidos y dos víctimas rescatadas, informaron las autoridades portuguesas este lunes.

Las detenciones, tres de ellas en España y dos en Portugal, tuvieron lugar los días 23 y 29 de junio, agregó en un comunicado la PJ, que indicó que la operación fue bautizada como ‘Manos Libres’ y se desarrolló en dos fases en la zona de Burgos.

El objetivo era «un grupo de carácter familiar que, de forma concertada y desde hacía varios años, reclutaba en Portugal a personas vulnerables, con carencias económicas y en proceso de exclusión social».

En territorio español, los sospechosos actuaban como intermediarios ante los empresarios para proporcionar mano de obra para trabajos agrícolas poco cualificados, «manteniendo a las víctimas bajo control, en condiciones de vivienda y alimentación deplorables y sometidas a coacción constante, y quedándose con la casi totalidad de los ingresos obtenidos», agregó el escrito.

Además, las víctimas era dadas de alta en la Seguridad Social española para poder formalizar contratos de trabajo y obtener prestaciones sociales. Según la Policía lusa, abrían cuentas bancarias y matriculaban vehículos a su nombre, lo que dificultaba la actuación de las autoridades.

La operación también se saldó con la incautación de saldos bancarios y dos inmuebles.

Las dos víctimas rescatadas en la primera fase de la operación, llevada a cabo en marzo de 2025, llevaban bajo el control de los sospechosos 30 y 15 años, respectivamente, y la mayor de ellas incluso había sido objeto de un intercambio entre miembros del grupo, como si se tratara de una mercancía.

Los tres detenidos en España, con edades comprendidas entre los 32 y los 35 años, han comparecido ante la Audiencia Nacional en Madrid, a la espera de su extradición a Portugal.

En cuanto a los dos detenidos en Portugal, de 54 y 56 años, uno de los cuales tiene antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza, serán puestos a disposición de las autoridades judiciales, con vistas a la aplicación de las medidas cautelares que se consideren más adecuadas. EFE

lmg/psh