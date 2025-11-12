Cinco empresas españolas participarán en la feria de Defensa EDEX 2025 en Egipto

3 minutos

El Cairo, 12 nov (EFE).- Cinco empresas españolas participarán en la cuarta edición de la Exposición Internacional de Defensa y Seguridad EDEX 2025, que se celebrará del 1 al 4 de diciembre en el Centro Internacional de Exposiciones de El Cairo, junto con otras 400 compañías y 120 delegaciones internacionales, informó este miércoles la organización del evento.

EDEX reunirá a fabricantes, delegaciones militares y representantes gubernamentales de todo el mundo. Entre los expositores se encuentran las españolas Navantia, Grupo JPG, GMS Plesium, SVP Aerospace y Airbus; siendo esta última un consorcio fruto de la confluencia de compañías de origen español, francés y alemán.

Por primera vez, la organización de la feria, cuyo presupuesto no se ha dado a conocer, está a cargo exclusivamente de empresas nacionales, un hecho que «demuestra la capacidad de Egipto para liderar y consolidarse como un centro de la industria de defensa», según indicó el ministro de Estado para la Producción Militar egipcio, Mohamed Salah Al Din Mustafa, en rueda de prensa.

El recinto elegido para EDEX 2025 ocupará 50.000 metros cuadrados y se presentarán 32 nuevos productos, de los cuales 30 se muestran por primera vez al público, incluidos dispositivos ópticos y sistemas desarrollados por compañías egipcias.

La celebración de esta feria de Defensa se da un contexto convulso en la región de Oriente Medio, marcado por el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza en el que Egipto tuvo un destacado papel como mediador para alcanzar el alto el fuego.

En este sentido, Mustafa destacó la reciente Conferencia de Paz en Sharm el Sheikh como prueba de que Egipto actúa como garante de la paz internacional, al tiempo que advirtió de que los peligros en el mundo «son cada vez mayores».

Asimismo, representantes de la Autoridad Egipcia de Armamento del Ministerio de Defensa aseguraron que el país «es seguro, estable y amante de la paz», y destacaron que Egipto «nunca ha atacado a otros Estados», en alusión al papel del país como garante de la estabilidad regional.

En el marco de la preparación de EDEX y del fortalecimiento de los lazos bilaterales, el teniente general Ahmed Khalifa, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas egipcias, se reunió el pasado miércoles con su homólogo, el almirante Teodoro Esteban López Calderón, y su delegación.

Los organizadores de EDEX recordaron que las tres ediciones anteriores, coordinadas por empresas extranjeras, sirvieron «para aprender y fortalecer las capacidades nacionales de organización», y que ahora Egipto puede «hacerlo solo e incluso ayudar a otros países» a montar ferias similares. EFE

pab/rsm/av