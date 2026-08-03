Cinco equipos comparten el liderato del torneo Apertura del fútbol en Honduras

Compartir

2 minutos

Tegucigalpa, 2 ago (EFE).- Motagua, Real España, Olimpia, Génesis y Olancho triunfaron en la primera jornada del torneo Apertura del fútbol de Honduras y comparten el liderato del certamen, que por ahora tiene a los hondureños Jeremy Rodríguez y Marco Tulio Aceituno como máximos goleadores, con dos tantos.

El Motagua, campeón de Honduras y comandado por el español Javier López, goleó este domingo por 3-0 al Juticalpa, del brasileño Aloísio Pires Alves, con una contundente actuación en el segundo tiempo.

Las ‘Águilas’ del Motagua resolvieron el encuentro con goles del costarricense Jonathan Moya, al minuto 64; del uruguayo Rodrigo de Olivera, al 81; y del hondureño Óscar Padilla Discua, al 85, en un partido en el que Jorge Serrano aportó dos asistencias.

El Olimpia, bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, venció por 2-0 al Universidad Pedagógica, con un doblete del juvenil Jeremy Rodríguez.

Rodríguez abrió el marcador al minuto 16 y amplió la ventaja al 18 con un remate de cabeza, para darle los primeros tres puntos a los ‘Leones’ del Olimpia, que viene de conquistar la Supercopa del fútbol de Honduras al derrotar al Motagua.

En otro duelo de la jornada, Olancho se impuso por 1-0 al Estrella Roja, recién ascendido a la primera división hondureña y dirigido por el guatemalteco Óscar Isaula.

Marlon ‘Machuca’ Ramírez anotó el único tanto del partido y dio a los ‘Potros’ del Olancho sus primeras tres unidades del campeonato.

El Génesis, que tiene al portugués Fernando Mira como timonel, también inició con victoria su participación en el Apertura al derrotar por 2-0 al Choloma, que debutó con el argentino Héctor Vargas en el banquillo.

El argentino Elías Aldrete y el hondureño Denilson Núñez fueron los autores de los goles.

El Real España, del costarricense Jeaustin Campos, vapuleó el viernes por 3-0 al Platense, en un duelo en el que el delantero hondureño Marco Tulio Aceituno firmó un doblete y el argentino Ángel Sayago completó la victoria del conjunto sampedrano.

La primera fecha del Apertura hondureño concluirá este lunes con el partido entre el Marathón, dirigido por el argentino Silvio Rudman, y el Atlético Independiente, equipo invitado por la Liga Nacional para disputar el campeonato. EFE

ac/laa