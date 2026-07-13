Cinco fabricantes de automóviles ganan un juicio clave sobre el Dieselgate en Reino Unido

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Cinco gigantes de la automoción, entre ellos Renault y Peugeot-Citroën, lograron este viernes una amplia victoria en la parte británica del llamado Dieselgate, el escándalo mundial de los coches diésel manipulados.

Los fabricantes, entre los que también figuran el alemán Mercedes, el japonés Nissan y el estadounidense Ford, están acusados de haber manipulado vehículos diésel para superar los controles antipolución, especialmente de óxidos de nitrógeno (NOx). Todos niegan los hechos.

En un resumen de su decisión, el Tribunal Superior explica haber «rechazado la mayoría de las principales acusaciones formuladas contra los fabricantes cuyos vehículos fueron examinados en el juicio».

Considera que las estrategias puestas en marcha para superar los controles antipolución no constituyen «en la mayoría de los casos» dispositivos ilegales.

En octubre hay otro juicio previsto para determinar las indemnizaciones que podrían otorgarse a los 1,6 millones de demandantes que reclaman compensación en el Reino Unido.

Sin embargo, la decisión del viernes reduce el alcance potencial de las indemnizaciones reclamadas, que podrían haber ascendido a miles de millones de libras.

El escándalo mundial del Dieselgate ha dado lugar a la apertura de procedimientos civiles y penales en todo el mundo, especialmente en Alemania, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur.

Volkswagen, cuyo nombre está estrechamente asociado al Dieselgate, reconoció en 2015 haber instalado un software para manipular los niveles de emisiones de millones de vehículos en el mundo.

El fabricante fue declarado culpable en 2020 en el Reino Unido. Sin reconocer su responsabilidad en este caso concreto, aceptó sin embargo pagar 193 millones de libras (unos 258 millones de dólares).

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