Cinco filmes de México, Paraguay y Chile competirán en Horizontes Latinos de San Sebastián

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Madrid, 17 jul (EFE).- Tres películas de cineastas mexicanos -Diego Luna, Fernando Eimbcke, Fernanda Tovar (hispano mexicana)-, una chilena -Manuela Martelli- y un paraguayo -Marcelo Martinessi- competirán en la sección Horizontes Latinos del 74 Festival de San Sebastián, anunciaron este viernes los organizadores.

Tovar llega con su ópera prima, ‘Chicas tristes’, que relata la estrecha amistad entre dos chicas, la Maestra y Paula, una producción que se hizo en la Berlinale con Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección Generación.

También en la Berlinale, en la competición oficial, se presentó ‘Moscas’, de Eimbcke, una delicada historia en blanco y negro de la relación de un niño y una mujer en Ciudad de México, mientras la madre del pequeño se encuentra hospitalizada.

Igualmente llega tras pasar por el Festival de Berlín, ‘Narciso’, segundo largometraje de Marcelo Martinessi, un retrato de la sociedad paraguaya al inicio de un régimen autoritario en el que el rock & roll y la radio se convierten en elementos disruptivos.

‘Ceniza en la boca’, el nuevo trabajo como director de Diego Luna, fue proyectado en una sesión especial en el Festival de Cannes, una película que adapta la novela homónima de Brenda Navarro, sobre la familia, la identidad y la migración, en un viaje de México a España de dos hermanos que se reúnen con su madre.

Y ‘El deshielo’, con la que Martelli compitió en la sección Una cierta mirada de Cannes, es una tensa historia sobre la desaparición de una turista con la que la realizadora trata alegóricamente una de las grandes heridas de su país, las desapariciones durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Son cinco largometrajes que cuentan con coproducción española, como señalaron el director del festival, José Luis Rebordinos, y la subdirectora y próxima responsable de San Sebastián, Maialen Beloki, en un acto celebrado en la sede de la Academia de cine.

Además, en la sección oficial pero fuera de competición se proyectará la nueva película de Fernando Trueba ‘Bajañí’, un proyecto en el que acompaña al guitarrista Niño Josele en un recorrido que tiene como hilo conductor la guitarra española y que transcurre por escenarios de Almería, Madrid, Nueva York y Brasil.

Y la serie ‘Más allá de la sociedad’, de Carlos Torres, sobre el duelo de los supervivientes de la tragedia de los Andes, que comienza donde finalizaba la película en la que Juan Antonio Bayona narró esos hechos.

Además, entre las proyecciones que se realizarán en el Velódromo está ‘Lejos de los árboles’, de la española Meritxell Colell y que cuenta el viaje de una mujer por Perú para crear un mapa de sonidos en una historia que tiende un puente entre Europa y los Andes.

En cuanto a la sección oficial a competición hoy se anunciaron tres títulos españoles: ‘5 minutos más’, de Javier Ruiz Caldera, ‘El mal padre’, de Roberto Bueso y ‘Sants’, de Mikel Gurrea (‘Suro’).

Mientras que en Perlas, la sección dedicada a lo mejor visto en otros festivales, se podrá ver ‘La bola negra’ de Javier Ambrossi y Javier Calvo, premio ex aequo a la mejor Dirección en Cannes. EFE

agf/cg

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