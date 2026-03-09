Cinco funcionarios municipales investigados por el incendio de un bar en Suiza en Año Nuevo

La investigación sobre el incendio de un bar que causó 41 muertos y 115 heridos el día de Año Nuevo en la estación suiza de esquí de Crans-Montana se amplió a cinco funcionarios y exresponsables del municipio, lo que eleva a nueve las personas que son objeto de instrucción penal.

Los abogados de las familias de las víctimas reclamaban que se investigue a funcionarios municipales desde que el municipio reconoció que llevaba desde 2019 sin realizar los controles de seguridad e incendio del establecimiento.

El lunes la fiscalía del cantón de Valais confirmó el procesamiento de los funcionarios.

Entre ellos figura el actual presidente de la comuna, Nicolas Féraud, indicó a AFP una fuente cercana al caso, confirmando informaciones publicadas en la prensa suiza e italiana.

También están involucrados un exconsejero y antiguos o actuales responsables de la seguridad de la comuna, informó la misma fuente.

La investigación por «incendio por negligencia, homicidio por negligencia y lesiones corporales graves por negligencia» abarca ahora a nueve personas, ya que los propietarios franceses del bar, Jacques y Jessica Moretti, ya estaban procesados y el actual responsable del servicio de seguridad de Crans-Montana y su antecesor también.

Los nuevos acusados, así como Jacques Moretti, prestarán declaración entre el 7 y el 15 de abril, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

En la madrugada de Año Nuevo, un incendio devastó el bar Le Constellation cuando muchos clientes, sobre todo adolescentes, estaban de fiesta.

Los peritajes iniciales sugieren que el incendio fue causado por bengalas que prendieron fuego a la espuma acústica del techo del sótano del establecimiento.

A fines de febrero, 58 heridos seguían aun hospitalizados en Suiza y en el extranjero.

