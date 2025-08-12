The Swiss voice in the world since 1935

Cinco gazatíes murieron por desnutrición el lunes, dos de ellos niños, según Sanidad

Jerusalén, 12 ago (EFE).- Cinco gazatíes murieron por desnutrición el lunes, entre ellos dos menores de edad, informó este martes el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja en un comunicado.

El informe de Sanidad eleva el numero total de fallecimientos por hambruna y desnutrición en la devastada Franja a 227, incluyendo 103 niños.

En julio, Unicef alertó sobre un preocupante aumento de casos de desnutrición infantil, que alcanzaron los 12.000, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha, este dato coincide con los informes del Ministerio de Sanidad, que señalan a los niños como el grupo más afectado por esta crisis.

Sanidad registra a diario las muertes por estas causas, que han aumentado significativamente en las últimas semanas tras meses de bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria, especialmente entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, cuando fue total.

Debido a la constante presión internacional, desde finales de julio Israel ha permitido un mayor ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, sin embargo organizaciones internacionales y la ONU denuncian que el flujo es insuficiente y limitado para abastecer a los más de dos millones de habitantes en el enclave.

Además, los camiones con alimentos que acceden al enclave suelen ser asaltados por la población nada más acceder y parte de su contenido termina en el mercado negro a precios desorbitados, inaccesibles para los gazatíes. EFE

