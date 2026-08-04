Cinco heridos en turbulencia por mal tiempo que desvió una veintena de vuelos en Colorado

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Miami (EE.UU.), 4 ago (EFE).- Cinco pasajeros resultaron heridos por las turbulencias debidas al mal tiempo que obligó al desvío de 22 aviones que iban al aeropuerto internacional de Denver hacia el de Colorado Springs, informaron medio locales.

El aeropuerto de Colorado Springs confirmó al canal CNN que los bomberos atendieron a cinco pasajeros, todos de aviones distintos, y que uno de ellos fue trasladado a un hospital de la ciudad en estado estable.

La aerolínea United Airlines, que tiene en Denver uno de sus principales centros de conexiones, indicó que 12 aviones de su flota principal estuvieron entre los desviados y que ninguno de sus pasajeros resultó herido.

El hecho ocurrió la noche del lunes debido a un frente frío en la zona de Denver que dejaba rachas de viento cerca de la superficie y cambios en su dirección, según la misma cadena. Los vuelos hacia ese aeropuerto son con frecuencia movidos por la cercanía de las Montañas Rocosas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) señaló que los desvíos responden a causas diversas, entre ellas el clima, como las tormentas eléctricas, los vientos muy fuertes o la poca visibilidad, y que la decisión final sobre dónde aterrizar corresponde al piloto al mando.

El de Denver es uno de los diez aeropuertos con más tráfico del mundo: por sus terminales pasaron más de 82 millones de pasajeros en 2025, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, en inglés). EFE

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