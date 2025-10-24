Cinco heridos en un ataque ucraniano cerca de Moscú, dos muertos en Ucrania

Cinco personas resultaron heridas en un ataque nocturno con drones ucranianos en los suburbios de Moscú y un bombardeo ruso en el sur de Ucrania dejó al menos dos muertos, informaron el viernes las autoridades de ambos países.

Desde el inicio de su ofensiva hace más de tres años y medio, Moscú bombardea constantemente Ucrania, que responde con ataques a territorio ruso, especialmente a infraestructuras energéticas.

Sin embargo, la capital y su región son raramente blanco de ataques.

Durante la noche del jueves al viernes, un «dron enemigo» impactó un edificio residencial en Krasnogorsk, cerca de Moscú, hiriendo a cuatro adultos y a un niño, que fueron hospitalizados, anunció Dmitri Volkov, un funcionario local.

En total, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber neutralizado durante la noche 111 drones ucranianos.

De su lado, el ejército del aire ucraniano reportó el lanzamiento de 128 drones rusos, de los cuales 72 fueron derribados.

El viernes por la mañana, el ejército ruso bombardeó «con lanzacohetes múltiples» zonas residenciales en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, informó la fiscalía regional ucraniana.

Según los servicios de rescate ucranianos, este ataque mató al menos a dos civiles y dejó quince heridos, entre ellos un niño.

En el frente, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas se hicieron con cuatro aldeas en el este de Ucrania. La AFP no pudo confirmar esta reivindicación de fuente independiente.

