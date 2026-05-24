Cinco miembros del Clan del Golfo mueren en combates con el Ejército colombiano

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Bogotá, 23 may (EFE).- Cinco integrantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, murieron este sábado en combates con el Ejército en el departamento del Chocó (oeste), informó la Séptima División de esa fuerza.

Los combates tuvieron lugar en zona rural del municipio de Sipí, donde militares del Batallón de Operaciones Terrestres No. 15 de la Brigada 15 que participan en el plan de seguridad para las elecciones presidenciales del 31 de mayo se enfrentaron con ese grupo de origen paramilitar.

«Durante el desarrollo de esta tarea ofensiva se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de cinco integrantes de la subestructura Edwin Guzmán Martínez, al igual que la incautación de cuatro fusiles, 29 proveedores, municiones y material de intendencia perteneciente a este grupo criminal», indicó el Ejército.

El Clan del Golfo es el grupo armado ilegal más numeroso de Colombia, con al menos 8.945 miembros en sus filas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). EFE

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