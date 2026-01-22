Cinco miembros del Consejo Presidencial de Haití exigen la destitución del primer ministro

Puerto Príncipe, 22 ene (EFE).- Cinco miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, de los siete con derecho a voto del organismo, firmaron una resolución en la que exigen la destitución del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, según informan este jueves la prensa haitiana y una ONG.

Los firmantes de la resolución son identificados por las fuentes de prensa como Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean y Edgard Leblanc, quienes pretenden que la misma sea enviada de inmediato a la Prensa Nacional (gaceta oficial) para su publicación.

El diario Port-au-Prince Post informa que los firmantes presionan al presidente del Consejo Presidencial, Laurent Saint-Cyr, para que el documento se publique en la gaceta oficial o de lo contrario puede ser destituido del cargo.

Esta información se da a conocer después de que Estados Unidos advirtiera de que cualquier intento del Consejo Presidencial de Transición, cuyo mandato vence el 7 de febrero, de modificar la composición del Gobierno sería considerado un acto que socava los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad básicas en el país, por lo que responderá «en consecuencia». EFE

