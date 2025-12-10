Cinco militares sudaneses muertos al estrellarse un avión de carga en el noreste de Sudán

Jartum, 10 dic (EFE).- Cinco militares sudaneses murieron después de que un avión de carga del Ejército, de fabricación rusa, se estrellara anoche debido a un fallo técnico en una zona montañosa cerca de la ciudad de Port Sudán, en el noreste del país, informaron este miércoles las Fuerzas Armadas.

«Un avión de carga Ilyushin Il-67 de fabricación rusa sufrió una falla técnica repentina y se estrelló en una zona montañosa la madrugada del martes al miércoles, minutos después de despegar de la base militar de Digna, ubicada a 10 kilómetros de Port Sudán», dijo el Ejército en un breve comunicado.

El Ejército indicó que toda la tripulación falleció, lo que incluye a cinco militares que fueron identificados en la nota.

Port Sudán es la capital provisional de Sudán después de que el Gobierno tuviera que trasladarse a esta urbe cuando estalló la guerra en Jartum entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en abril de 2023.EFE

az-ijm/cgs/lar