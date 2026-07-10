Cinco muertos en Filipinas y más de 1.000 evacuados en Taiwán por el tifón Bavi

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Cinco personas murieron en un deslizamiento de tierra en Filipinas y más de 1.000 fueron evacuadas en Taiwán por la inminente llegada este viernes del tifón Bavi, el más potente en décadas.

El tifón Bavi ya ha azotado varias islas del Pacífico y alcanzará el norte y el este de Taiwán este viernes y el sábado, así como varias islas del sur de Japón, antes de llegar a China.

Un deslizamiento de tierra provocado por lluvias torrenciales, agravadas por el paso de Bavi, ha causado al menos cinco muertos y seis desaparecidos en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, informó la policía local.

En Taiwán, donde el tifón aún no ha tocado tierra, los habitantes de la ciudad portuaria de Keelung compran comida, protegen las ventanas y apilan sacos de arena frente a los comercios, siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

«Dicen que va a ser enorme, claro que da miedo», declaró a la AFP Chang Shih-huo, de 76 años, propietario de una tienda de Keelung.

«Tenemos reservas de fideos instantáneos, pan y otros productos de este tipo. En cuanto el viento y la lluvia empiecen a arreciar de verdad, tendremos que cerrar la tienda», añadió.

Tras causar estragos en las islas estadounidenses de Guam y las Marianas del Norte como supertifón, Bavi ha sido rebajado a la categoría de tifón. Ahora registra rachas de 198 km/h, según la agencia meteorológica taiwanesa (CWA).

Con un radio de vientos fuertes que abarca 380 kilómetros, será el tifón más potente en azotar Taiwán desde 1995, cuando cambiaron los métodos de medición, según la CWA.

«Se prevé que el tifón siga debilitándose porque las condiciones ambientales no le son favorables», declaró Wang Ping-hsiang, de esta agencia meteorológica.

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