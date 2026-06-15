Cinco muertos en Kiev y otros cinco en Járkov en un ataque masivo ruso contra Ucrania

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(Actualiza con nuevo balance de muertos)

Kiev, 15 jun (EFE).- Cinco personas han muerto en Kiev y otras cinco han perdido la vida en la ciudad de Járkov del noreste de Ucrania en un ataque ruso masivo con misiles y drones llevado a cabo de madrugada contra varias regiones ucranianas, según los últimos balances presentados por las autoridades.

En el balance previo, las autoridades de la capital ucraniana habían informado de la muerte de cuatro personas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, revisó posteriormente esa cifra al alza e informó de cinco muertos y más de treinta heridos.

Los cinco muertos en Járkov son, según dijo el presidente Volodímir Zelenski, integrantes de los equipos de rescate que fueron alcanzados por un segundo ataque ruso cuando trabajaban en una infraestructura industrial que había sido golpeada minutos antes.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, dio cuenta de daños materiales en ocho distritos de la ciudad y dijo que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de cincuenta puntos de la urbe por la caída de misiles o drones rusos.

En el de Pechersk se incendiaron varias cúpulas de la catedral de la Dormición, que forma parte del monasterio ortodoxo de las Cuevas y es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el principal objetivo del ataque, en el que las fuerzas del Kremlin emplearon 70 misiles y más de 600 drones, fueron instalaciones de la industria militar ucraniana. EFE

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