Cinco muertos en protestas contra un nombramiento militar en el este de la RD del Congo

2 minutos

Kinsasa, 8 sep (EFE).- Cinco personas murieron este lunes en una manifestación en Uvira, capital provisional de Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), una provincia en gran parte controlada por los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), informaron a EFE fuentes locales.

«Ya hemos contabilizado cinco cadáveres, entre ellos un niño de 12 años que recibió un disparo, y también seis heridos entre los manifestantes», confirmó a EFE la portavoz de la sociedad civil de Uvira, Josephine Lusambo.

No obstante, Lusambo advirtió de que el balance es «muy provisional» porque las manifestaciones continúan y el número de heridos sigue en aumento.

Las protestas, que comenzaron el pasado 2 de septiembre, se desataron por el nombramiento del general Olivier Gasita Mukunda como subcomandante de la 33ª región militar.

La sociedad civil y los wazalendo -«patriotas» en suajili, como se conoce a las milicias aliadas de las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC)-, que organizaron la marcha, acusan a Mukunda de ser cercano a la Alianza Río Congo (AFC, en francés), el brazo político del M23.

En la manifestación de este lunes, cientos de personas marcharon hasta el ayuntamiento de Uvira, donde los organizadores leyeron sus demandas al alcalde, mientras la Policía congoleña trataba de dispersar a los manifestantes.

Hasta el momento no ha habido reacciones de las autoridades administrativas pese a los repetidos intentos de contacto de EFE.

El conflicto en el este de la RDC se intensificó a finales de enero pasado cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y posteriormente de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se han reactivado recientemente con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, mientras el pasado 19 de julio el M23 y el Gobierno congoleño rubricaron en Doha una declaración de principios para poner fin a la violencia.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (Monusco). EFE

