Cinco muertos en Rusia en ataque de dron ucraniano contra un autobús

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Al menos cinco personas murieron, entre ellas un niño, y 23 resultaron heridas el lunes en un ataque con un dron ucraniano contra un autobús que circulaba por la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, según informó su gobernador.

«Según las primeras informaciones, cinco civiles inocentes, entre ellos un menor, perdieron la vida como consecuencia de este ataque inhumano y vil», denunció Alexander Shumaiev en Telegram.

Las víctimas son cuatro mujeres y un niño, precisó el funcionario, quien acusó a las fuerzas ucranianas de haber atacado «deliberada y cínicamente» el vehículo que transitaba por la ciudad de Shebekino, ubicada a menos de 10 km de la frontera con Ucrania.

También resultaron lesionados 23 civiles, entre ellos un adolescente, de los cuales tres se encuentran «en estado extremadamente grave», agregó.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, se intensifican los ataques en ambos lados del frente, causando un número cada vez mayor de víctimas civiles.

En Ucrania, varios ataques rusos dejaron el lunes al menos cinco muertos y una treintena de heridos en varias regiones, informaron las autoridades locales.

En Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), dos personas fallecieron y 15 resultaron lesionadas, según el jefe de la administración regional, Oleksandre Ganja.

En la sureña Zaporiyia, una persona murió y nueve resultaron heridas, según el responsable regional, Iván Fedorov.

En Kramatorsk, una de las dos últimas ciudades importantes de la región oriental de Donetsk que está aún bajo control ucraniano, bombardeos rusos causaron dos fallecidos y cuatro heridos, según informó la policía regional a través de Telegram.

Además, siete personas resultaron lesionadas en un ataque contra Jersón (sur), según la administración regional.

En la madrugada del lunes, Moscú y su región sufrieron un gran ataque con drones ucranianos que dejó 10 heridos, entre ellos tres chinos, y provocó un incendio en un importante complejo industrial.

El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de un expediente por «atentado» a raíz de este «ataque masivo de las fuerzas ucranianas en la región de Moscú».

bur-hol/tc/lb/cr/erl/mmy/erl/mmy-an