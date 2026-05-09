Cinco muertos en Ucrania tras atacar Rusia con 43 drones y un misil balístico Iskander-M

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Berlín, 9 may (EFE).- Rusia atacó la noche del viernes territorio ucraniano con un misil balístico Iskander-M y 43 aparatos no tripulados y causó al menos cinco muertos, aseguraron este sábado las autoridades regionales y la Fuerza Aérea ucraniana.

Esas autoridades no precisaron si hubo ataques pasada la medianoche, cuando entró en vigor el alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que durará hasta el lunes 11 de mayo.

El comunicado de la Fuerza Aérea precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del viernes un misil balístico Iskander-M desde la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y 43 aparatos no tripualdos de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y drones replica Parodia desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Primorsko-Ajtarsk y Mílerovo.

Las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 34 drones en el sur, el norte y el este del país, añade el comunicado, publicado en Telegram.

El reporte informa de impactos de misil y de nueve drones en seis localizaciones, así como la caída de fragmentos de vehículos aéreos no tripulados en otras dos.

En la región de Cherníguiv, un ataque con drones dejó dos muertos -un padre, de 70 años, que perdió la vida al instante en la tarde del viernes, y su hijo, de 49, que murió en el hospital en la mañana del sábado-, así como un herido, de 55 años, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Mientras, en la región de Zaporiyia, un dron impactó contra un vehículo civil y dejó un muerto -un hombre de 67 años- y dos heridos -un hombre de 62 y una mujer de 61-, comunicó el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

En la región de Dniproeptrovsk, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en ataques rusos con artillería y drones contra dos de sus distritos, informó el jefe de la administración regional, Alexander Ganzha. EFE

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