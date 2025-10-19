Cinco muertos en un bombardeo de Israel a las puertas de un café en el centro de Gaza

Gaza, 19 oct (EFE).- Al menos cinco palestinos murieron este domingo y otros diez resultaron heridos en un bombardeo del Ejército de Israel a las puertas de un café en el centro de Gaza, informaron a EFE fuentes de la morgue del Hospital Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah, que recibió los cuerpos.

Un dron bombardeó una reunión de personas en las inmediaciones del café Twix, en la zona de Al Zuweida en el centro de Gaza. El café está situado junto a la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur a apenas metros del mar.

Vídeos difundidos en canales palestinos muestran las columnas de humo alzándose junto al mar -el café se sitúa prácticamente sobre la arena- y a gazatíes sacando a los heridos, entre ellos niños, del lugar del ataque. EFE

pbj/psh