Cinco muertos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén

Jerusalén, 1 mar (EFE).- Cinco personas murieron tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, informó la Policía israelí.

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son 6 los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzaron los ataques contra Irán. EFE

