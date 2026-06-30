Cinco muertos y 15 desaparecidos por alud en mina de jade birmana, la más grande del mundo

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Bangkok, 30 jun (EFE).- Cinco personas han muerto y unas 15 permanecen desaparecidas debido a un derrumbe en la mina de jade más grande y lucrativa del mundo, en el noreste de Birmania (Myanmar) vinculado a las fuertes lluvias, informan este martes los medios oficiales.

En la noche del domingo, una veintena de mineros quedaron sepultados al ceder el terreno de una zona de desechos mineros cerca del municipio de Hpakant, en el estado Kachin, publica el diario The Global New Light of Myanmar.

«El derrumbe se produjo después de varios días de fuertes lluvias», apunta hoy el medio oficialista controlado por el Ejército desde el golpe de Estado de 2021.

Los equipos de emergencia recuperaron el lunes los cadáveres de cinco personas y mantienen un operativo de búsqueda para el resto entre duras condiciones marcadas por las precipitaciones y la inestabilidad del terreno que amenaza con provocar nuevos derrumbes.

Este tipo de accidentes son frecuentes en Hpakant, epicentro de las minas de jade más lucrativas y extensas del mundo y donde los mineros trabajan en condiciones extremadamente precarias.

En abril de 2020 una avalancha sepultó a más de 160 mineros mientras extraían el codiciado jade de las laderas excavadas en medio de una lluvia torrencial.

Las minas de jade, a las que la prensa extranjera tiene el acceso vedado, se han convertido en un imán para miles de birmanos empobrecidos procedentes de todo el país, pero en la mayoría de los casos los beneficios son escasos y los riesgos son elevados.

Birmania es el mayor productor mundial de jadeíta, una preciada variedad de jade que se extrae principalmente en las montañas de Kachin y es especialmente codiciada en la vecina China, donde van a parar la mayoría de las exportaciones. EFE

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