Cinco niños y una joven mueren en un incendio en Honduras

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Seis miembros de una familia, de ellos cinco niños, murieron calcinados este miércoles al incendiarse su vivienda en un empobrecido caserío de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, informó el Cuerpo de Bomberos.

Las víctimas fueron una joven de 19 años y su hijo de seis meses, y sus cuatro hermanos de 17, 10, 7 y 6 años, quienes dormían cuando las llamas consumieron su casa.

El incendio se registró en una de las viviendas de madera y láminas de zinc del asentamiento informal Esquipulas, levantado a orillas de un río, en el oeste de San Pedro Sula, segunda ciudad en importancia de Honduras.

«Al parecer (la familia) tenía la puerta asegurada con cadenas y candados y para ellos fue difícil conseguir las llaves para salir», declaró Martín Aguilar, teniente del Cuerpo de Bomberos al medio local TSI.

Las autoridades investigan si el incendio habría sido provocado por un cortocircuito en la vivienda.

bur/mis/nn