Cinco pacientes y diez acompañantes salen de Gaza a través del cruce de Rafah

1 minuto

Gaza, 2 feb (EFE).- Cinco gazatíes junto a diez acompañantes salieron este lunes de Gaza a través del cruce de Rafah, en la frontera entre la Franja y Egipto, según confirmó a EFE una fuente humanitaria.

Según esta fuente, los 15 gazatíes abandonaron el enclave hacia Egipto en un autobús de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recogerá al otro lado a 50 palestinos a los que devolverá a la Franja de Gaza.

En Jan Yunis (sur de Gaza) EFE pudo comprobar este lunes que los cinco pacientes se trataban de cinco hombres, menores de edad entre ellos, que aguardaban su salida (Israel había fechado la apertura del paso ayer, domingo) en silla de ruedas.EFE

