Cinco personas, tres menores, murieron de hambre el sábado en Gaza, según Sanidad

Jerusalén, 7 sep (EFE).- Al menos cinco personas, tres de ellas menores de edad, murieron el sábado en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el recuento de los hospitales publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Según el recuento de las autoridades, 387 personas han muerto ya de hambre en Gaza desde el comienzo de la guerra, de las que 138 eran niños.

La mayoría de las muertes se han registrado este verano, después de meses de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel, que controla todos los accesos al enclave.

Según el periódico británico The Guardian, que cita cifras de Unicef, más de 7.000 niños de menos de 5 años entraron durante las dos últimas semanas en programas para el tratamiento de la desnutrición aguda en las clínicas que gestiona la agencia en la Franja.

En respuesta a la presión internacional, Israel ha suavizado algo las restricciones a la entrada de alimentos y material sanitario en las últimas semanas, pero los organismos internacionales avisan de que lo que llega no es suficiente para hacer frente a las necesidades de la población, sometida a casi dos años de bombardeos y desplazamientos forzosos.

A mediados de agosto, un informe internacional avalado por la ONU declaró la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza, la capital del enclave. Desde entonces, 109 personas han muerto, incluidos 23 menores, por causas relacionadas con la desnutrición, según el recuento de la Sanidad gazatí.EFE

