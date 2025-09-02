Cinco personas detenidas en Reino Unido antes de una acción de apoyo a Palestine Action

Cinco representantes de un grupo británico que organiza manifestaciones en apoyo a la organización prohibida Palestine Action fueron arrestados el martes por la mañana por la policía antiterrorista, a pocos días de una nueva concentración prevista el sábado.

El grupo, llamado Defend Our Juries (Defender a nuestros jurados), anunció en un comunicado que la policía había detenido el martes a cinco de sus «principales portavoces durante redadas», en relación con las manifestaciones que han llevado al arresto e imputación de cientos de personas en las últimas semanas.

La policía de Londres confirmó estos arrestos en la capital británica, en Cumbria y en Yorkshire (norte de Inglaterra).

Estos activistas, actualmente detenidos, son «sospechosos de fomentar el apoyo a una organización prohibida», un delito que puede ser castigado con hasta 14 años de prisión.

El gobierno laborista británico clasificó a Palestine Action como «terrorista» en julio, tras actos protagonizados por el grupo en una base de la Royal Air Force.

Creado en 2020, Palestine Action se presentaba como un movimiento de denuncia de la «complicidad británica» con el Estado de Israel, especialmente en relación con la venta de armas.

Desde entonces, se han organizado varias manifestaciones para protestar contra decisión del gobierno británico contra Palestine Action.

Más de 700 personas han sido arrestadas en las mismas, siendo imputadas 114 de ellas hasta la fecha.

Según Defend Our Juries, los representantes arrestados el martes debían participar en una rueda de prensa virtual prevista para la tarde, relacionada con la próxima acción del grupo el sábado.

Defend Our Juries confirmó que la acción del sábado se mantiene, afirmando que unas 1.000 personas planean reunirse en la plaza del Parlamento británico en apoyo a Palestine Action.

La escritora irlandesa Sally Rooney, quien anunció que donaría parte de sus derechos de autor a Palestine Action, iba a participar en la rueda de prensa cancelada del martes.

