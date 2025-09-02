The Swiss voice in the world since 1935

Cinco personas detenidas en Reino Unido antes de una acción de apoyo a Palestine Action

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cinco representantes de un grupo británico que organiza manifestaciones en apoyo a la organización prohibida Palestine Action fueron arrestados el martes por la mañana por la policía antiterrorista, a pocos días de una nueva concentración prevista el sábado.

El grupo, llamado Defend Our Juries (Defender a nuestros jurados), anunció en un comunicado que la policía había detenido el martes a cinco de sus «principales portavoces durante redadas», en relación con las manifestaciones que han llevado al arresto e imputación de cientos de personas en las últimas semanas.

La policía de Londres confirmó estos arrestos en la capital británica, en Cumbria y en Yorkshire (norte de Inglaterra).

Estos activistas, actualmente detenidos, son «sospechosos de fomentar el apoyo a una organización prohibida», un delito que puede ser castigado con hasta 14 años de prisión.

El gobierno laborista británico clasificó a Palestine Action como «terrorista» en julio, tras actos protagonizados por el grupo en una base de la Royal Air Force.

Creado en 2020, Palestine Action se presentaba como un movimiento de denuncia de la «complicidad británica» con el Estado de Israel, especialmente en relación con la venta de armas.

Desde entonces, se han organizado varias manifestaciones para protestar contra decisión del gobierno británico contra Palestine Action.

Más de 700 personas han sido arrestadas en las mismas, siendo imputadas 114 de ellas hasta la fecha.

Según Defend Our Juries, los representantes arrestados el martes debían participar en una rueda de prensa virtual prevista para la tarde, relacionada con la próxima acción del grupo el sábado.

Defend Our Juries confirmó que la acción del sábado se mantiene, afirmando que unas 1.000 personas planean reunirse en la plaza del Parlamento británico en apoyo a Palestine Action.

La escritora irlandesa Sally Rooney, quien anunció que donaría parte de sus derechos de autor a Palestine Action, iba a participar en la rueda de prensa cancelada del martes.

cla-psr/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR