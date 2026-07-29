Cinco personas mueren en una fábrica afectada por el terremoto en Japón

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Cinco personas murieron en una fábrica que resultó dañada por un fuerte terremoto en Japón el martes, informó a la AFP un funcionario del gobierno local.

Otras cuatro personas seguían desaparecidas en la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde parte de una chimenea se derrumbó durante el sismo, agregó el funcionario este miércoles.

El sismo de magnitud 7,1 sacudió el martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu en el suroeste del archipiélago.

En el último recuento global de víctimas, la primera ministra Sanae Takaichi anunció el miércoles en la mañana un saldo de 13 fallecidos.

Sin embargo, un funcionario de la región de Kumamoto afirmó que había dos personas en paro cardiorrespiratorio y nueve desaparecidos en esa fábrica de papel en Yatsushiro.

Los equipos de rescate también buscan a personas atrapadas bajo los escombros del centro comercial que colapsó en Japón a causa del potente terremoto.

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