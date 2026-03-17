Cinco personas muertas deja un incendio en refinería de Pemex en el sureste de México

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Ciudad de México, 17 mar (EFE).- Cinco personas muertas, entre ellas una trabajadora de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), dejó como saldo un incendio ocurrido este martes en el exterior de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, sureste de México.

En un comunicado, la petrolera estatal atribuyó el incidente al desborde de aguas aceitosas provocado por las lluvias en la zona y aseguró que el fuego ya fue controlado y que no representa riesgo para la población ni para el personal del complejo.

De acuerdo con la versión oficial difundida primero durante la conferencia matutina presidencial y después ampliada por la propia empresa, el fuego fue detectado hacia las 06:00 horas (12:00 GMT) alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería, ubicada en Paraíso, Tabasco.

En una primera comunicación, Pemex sostuvo que las instalaciones de almacenamiento no presentaban afectaciones y seguían en condiciones operativas normales.

Horas más tarde, la compañía confirmó el fallecimiento de cinco personas y señaló que entre las víctimas estaba una trabajadora de Pemex.

También informó que brinda atención a personas lesionadas, sin detallar de inmediato cuántas son ni su estado de salud.

“Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Asimismo, brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento”, indicó en su nota.

Sobre el origen del siniestro, Pemex explicó que las fuertes lluvias y las inundaciones en la región ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia el exterior de la refinería.

Ese líquido, añadió, se estancó y después prendió fuego fuera de la barda perimetral, por lo que la emergencia se concentró en la zona exterior de la instalación y no dentro de las áreas de proceso o almacenamiento.

“Pemex confirma que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, señaló la nota.

La presidenta Claudia Sheinbaum leyó por la mañana el primer comunicado de Pemex, en el que se reportaba que el incendio había sido sofocado y que no había daños en las instalaciones estratégicas.

Con la actualización vespertina, el caso pasó de un reporte operativo controlado a una investigación sobre las causas y las eventuales responsabilidades del incidente.

Pemex añadió que personal del área de salvaguardia estratégica colabora con las autoridades para determinar el origen preciso del fuego. EFE

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