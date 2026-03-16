Cinco policías y un civil muertos en un ataque armado en el sur de Irán

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Teherán, 16 mar (EFE).- Al menos cinco policías iraníes y un civil murieron este lunes en un ataque de hombres armados contra una patrulla en Taftan, en la provincia sureña iraní de Sistan y Baluchistán, informó la agencia Tasnim.

Los atacantes, calificados de «terroristas» por la agencia estatal, abrieron fuego contra el vehículo policial y mataron al instante a las seis víctimas, incluido el transeúnte que se encontraba en el lugar.

Las fuerzas de seguridad lanzaron de inmediato una operación de persecución y registro en la zona para dar con los responsables del atentado.

En la sureña región de Sistán y Baluchistán, de mayoría suní, grupos de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán llevan a cabo ataques regularmente contra las fuerzas de seguridad de la República Islámica. EFE

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